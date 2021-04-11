Туристы из Индии проведут в петербургском обсерваторе две недели из-за коронавируса
Роспотребнадзор запретил туристам из Индии покидать Петербург. Их отправят на двухнедельный карантин, несмотря на заканчивающиеся визы.
Индийские туристы, которые должны были вылететь из Петербурга в Дели через Москву, отправятся на карантин по коронавирусу. Заболевание было выявлено у четырех из 29 человек.
Те, у кого был диагностирован коронавирус, госпитализированы. Остальным придется задержаться в России еще на 14 дней. Их поместят в обсерватор, расположенный в пансионате "Балтиец". Пока не известно, за чей счет полетят на родину после карантина путешественники. Они провели в Северной столице неделю.
В Роспотребнадзоре отметили, что в гостинице "Прибалтийская", где жили гости из Индии, сотрудники проводят все предусмотренные санитарными правилами мероприятия.