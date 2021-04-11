Туристы из Индии проведут в петербургском обсерваторе две недели из-за коронавируса

Роспотребнадзор запретил туристам из Индии покидать Петербург. Их отправят на двухнедельный карантин, несмотря на заканчивающиеся визы.

Роспотребнадзор запретил туристам из Индии покидать Петербург. Их отправят на двухнедельный карантин, несмотря на заканчивающиеся визы.

Индийские туристы, которые должны были вылететь из Петербурга в Дели через Москву, отправятся на карантин по коронавирусу. Заболевание было выявлено у четырех из 29 человек.

Те, у кого был диагностирован коронавирус, госпитализированы. Остальным придется задержаться в России еще на 14 дней. Их поместят в обсерватор, расположенный в пансионате "Балтиец". Пока не известно, за чей счет полетят на родину после карантина путешественники. Они провели в Северной столице неделю.

В Роспотребнадзоре отметили, что в гостинице "Прибалтийская", где жили гости из Индии, сотрудники проводят все предусмотренные санитарными правилами мероприятия.