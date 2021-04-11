В Роскосмосе заявили о завершении испытаний космического модуля "Наука"

Российский космический модуль "Наука" успешно прошел всю программу заводских испытаний и готовится к выводу на околоземную орбиту.

Российский космический модуль "Наука" успешно прошел всю программу заводских испытаний и готовится к выводу на околоземную орбиту.

Об этом сообщил руководитель государственного концерна "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в личном Twitter-аккаунте.

"Сегодня завершили заводские испытания МЛМ (многофункционального лабораторного модуля. — Прим. ред.) с положительным результатом. Документы все оформлены. Получили разрешение на разборку схемы и перевод МЛМ в барокамеру", — написал Рогозин.

По его словам, подготовка к запуску российского модуля "Наука" на околоземную орбиту для стыковки с Международной космической станцией продолжается в штатном режиме.