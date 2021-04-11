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12:05   11 Апреля 2021
Происшествия

Житель Воронежской области задушил напавшего на него волка

Житель Воронежской области задушил напавшего на него волка

Волк пробрался на территорию, где проживают люди, и покусал одного из жителей Воронежской области. Мужчина смог дать отпор лесному хищнику.

Все произошло неподалеку от детского сада. Животное набросилось на человека и стало его кусать. Однако мужчина оказался не слабого десятка и смог дать волку отпор — он голыми руками задушил зверя. Кадры с места происшествия появились в соцсетях.

После случившегося пострадавший обратился за помощью к врачам. Они обработали пациенту раны и ввели антирабическую сыворотку. Труп животного отправили на диагностику в ветеринарную лабораторию.

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#нападение #воронеж #волк

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