Житель Воронежской области задушил напавшего на него волка

Волк пробрался на территорию, где проживают люди, и покусал одного из жителей Воронежской области. Мужчина смог дать отпор лесному хищнику.

Волк пробрался на территорию, где проживают люди, и покусал одного из жителей Воронежской области. Мужчина смог дать отпор лесному хищнику.

Все произошло неподалеку от детского сада. Животное набросилось на человека и стало его кусать. Однако мужчина оказался не слабого десятка и смог дать волку отпор — он голыми руками задушил зверя. Кадры с места происшествия появились в соцсетях.

После случившегося пострадавший обратился за помощью к врачам. Они обработали пациенту раны и ввели антирабическую сыворотку. Труп животного отправили на диагностику в ветеринарную лабораторию.