"Понаехавшие" в США украинцы отказываются объяснить причины миграции

Политическая и экономическая деградация Украины не была бы возможна только из-за внешних факторов, значительную роль сыграла обстановка внутри страны.

Политическая и экономическая деградация Украины не была бы возможна только из-за внешних факторов, значительную роль сыграла обстановка внутри страны.

Так считает американский журналист Павел Кожевников. В беседе с корреспондентами издания "Украина.ру" он привел мнение уроженцев Незалежной о своей родине и России.

"К нам сейчас понаехало много украинцев и белорусов. Подавляющее большинство винит во всех грехах Россию, заявляя, что "Украина наконец-то обрела независимость", что там все лучше, чем в России", — рассказал Кожевников.

Журналист отметил, что после вопроса о причинах миграции жители Украины замолкают и разговор прекращается. Кожевников также рассказал об общественном мнении в Соединенных Штатах по вопросу отношений с Россией. По его словам, граждане США получают недостоверную информацию о событиях в РФ и на Украине, и виной тому — местные СМИ.