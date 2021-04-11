Саратовские спасатели три часа искали застрявшего в степи водителя "семерки"

Мужчина застрял на машине в поле и заблудился в степи в Новоузенском районе Саратовской области. К счастью, для автомобилиста все закончилось благополучно.

Мужчина застрял на машине в поле и заблудился в степи в Новоузенском районе Саратовской области. К счастью, для автомобилиста все закончилось благополучно.

Как выяснилось, 57-летний местный житель ехал на легковом автомобиле ВАЗ-2107 недалеко от хутора Большой Вязок. В один момент машина увязла в поле. Водитель отправился искать подмогу и заблудился.

Спасатели выехали на место происшествия и обнаружили сельчанина спустя три часа поисковых работ. Найденный мужчина не пострадал, он решил отказаться от медицинской помощи.