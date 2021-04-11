Экономист рассказал, когда выгоднее продавать доллары

На прибыль могут рассчитывать те, у кого накоплено более 100 тысяч.

Доллары стоит продавать при курсе выше 81 рубля, иначе это невыгодно, заявил экономист, специалист по производным финансовым инструментам, трейдер срочного рынка и главный портфельный управляющий Инвестиционного фонда «КТ» Вячеслав Зайченко.

По его словам, если стоимость американской валюты поднимется выше 81 рубля, то есть смысл перевести накопления в рубли и тем самым получить добавленную стоимость.

«Если сбережения в валюте более чем 100 тысяч долларов, об этом вопросе стоит задуматься. Если меньше 100 тысяч долларов, то задумываться не стоит. Целесообразность конвертации меньших сумм настолько незначительна, что она ни на что не повлияет», — цитирует Зайченко Ura.ru.

Впрочем, вряд ли в ближайшее время доллар вырастет до 80 рублей, считает экономист. По его прогнозам, вскоре цены на нефть пойдут вверх, а это будет способствовать укреплению рубля. Напомним, 7 апреля курс доллара на торгах Московкой биржи впервые с ноября 2020 года превысил 78 рублей.

Официальные курсы, установленные Центробанком РФ на выходные: доллар - 77,39, евро - 92,14.