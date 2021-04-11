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11:43   11 Апреля 2021
Шоу-бизнес

Садальский рассказал правду про европейскую недвижимость Иосифа Пригожина

Садальский рассказал правду про европейскую недвижимость Иосифа Пригожина

Актер Станислав Садальский обличил ложь сетовавшего на тяжелое положение артистов Иосифа Пригожина. Он заявил, что рассказ продюсера про ипотеку в Швейцарии — очередная выдумка.

Своим мнением Садальский поделился в личном Instagram-аккаунте. Он опубликовал фрагмент из недавнего интервью Пригожина. В нем продюсер, не скрывая эмоций, объясняет нужду российской эстрады в таких звездах, как певица Валерия, Филипп Киркоров и 23-летний эпатажный рэпер Моргенштерн. В заключение своей тирады он указал на сложную судьбу артистов, которые в последний год столкнулись с огромными финансовыми трудностями из-за пандемии. В пример Пригожин привел самого себя. По его словам, апартаменты в Швейцарии ему пришлось взять в ипотеку.

Садальский от услышанного заявления пришел в ярость. Он объяснил подписчикам, что продюсер обманывает публику, рассказывая про свои большие кредиты. Актер уверен, что принадлежащая продюсеру недвижимость намного дешевле.

"Друзья, скажу по секрету, только не выдавайте источник ФСБ, что у Пригожина с Валерией дом не в Швейцарии, а недалеко до Франции, но во Франции, а там в три раза дешевле домики. Просто лететь тоже до Женевы, поэтому он всем говорит, что в Швейцарии. Но в Швейцарии купить россиянам почти невозможно, а во Франции соседней можно и намного дешевле", — пояснил Садальский.

Пользователи Сети набросились на Пригожина за нелепые жалобы на трудную финансовую ситуацию. Комментаторы отметили, что некоторые граждане России вынуждены брать кредиты на прокормление семьи, а продюсер сетует на ипотеку в Швейцарии.

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#ипотека #иосиф пригожин #Станислав Садальский

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