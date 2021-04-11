Садальский рассказал правду про европейскую недвижимость Иосифа Пригожина

Актер Станислав Садальский обличил ложь сетовавшего на тяжелое положение артистов Иосифа Пригожина. Он заявил, что рассказ продюсера про ипотеку в Швейцарии — очередная выдумка.

Актер Станислав Садальский обличил ложь сетовавшего на тяжелое положение артистов Иосифа Пригожина. Он заявил, что рассказ продюсера про ипотеку в Швейцарии — очередная выдумка.

Своим мнением Садальский поделился в личном Instagram-аккаунте. Он опубликовал фрагмент из недавнего интервью Пригожина. В нем продюсер, не скрывая эмоций, объясняет нужду российской эстрады в таких звездах, как певица Валерия, Филипп Киркоров и 23-летний эпатажный рэпер Моргенштерн. В заключение своей тирады он указал на сложную судьбу артистов, которые в последний год столкнулись с огромными финансовыми трудностями из-за пандемии. В пример Пригожин привел самого себя. По его словам, апартаменты в Швейцарии ему пришлось взять в ипотеку.

Садальский от услышанного заявления пришел в ярость. Он объяснил подписчикам, что продюсер обманывает публику, рассказывая про свои большие кредиты. Актер уверен, что принадлежащая продюсеру недвижимость намного дешевле.

"Друзья, скажу по секрету, только не выдавайте источник ФСБ, что у Пригожина с Валерией дом не в Швейцарии, а недалеко до Франции, но во Франции, а там в три раза дешевле домики. Просто лететь тоже до Женевы, поэтому он всем говорит, что в Швейцарии. Но в Швейцарии купить россиянам почти невозможно, а во Франции соседней можно и намного дешевле", — пояснил Садальский.

Пользователи Сети набросились на Пригожина за нелепые жалобы на трудную финансовую ситуацию. Комментаторы отметили, что некоторые граждане России вынуждены брать кредиты на прокормление семьи, а продюсер сетует на ипотеку в Швейцарии.