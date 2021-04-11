Премьер Киргизии проголосовал на референдуме по изменению Конституции

Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов проголосовал на местных выборах и референдуме по изменению Конституции. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов проголосовал на местных выборах и референдуме по изменению Конституции. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

В публикации сказано, что политик проголосовал на выборах депутатов в Бишкекский городской совет и референдуме по проекту нового Основного закона. Марипов отдал голос на избирательном участке №1032, который расположен в здании средней общеобразовательной школы №40 в Бишкеке. Кроме того, глава правительства призвал граждан принять активное участие в выборах.

Стоит отметить, что 11 апреля на территории Киргизии проходит референдум о внесении поправок в Конституцию и выборы в местные органы власти. Избирательные участки закроются в 17:00 по московскому времени.