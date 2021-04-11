Юный житель Петербурга пришел к подруге и похитил оружие

Правоохранители Петербурга ведут розыск 15-летнего подростка. Отец потерпевшей обвинил юношу в нападении на дочь и похищении пистолетов и муляжа гранаты.

Правоохранители Петербурга ведут розыск 15-летнего подростка. Отец потерпевшей обвинил юношу в нападении на дочь и похищении пистолетов и муляжа гранаты.

По неофициальным данным, подросток пришел в квартиру к ученице восьмого класса. Там он напал на девочку и потребовал отдать три пистолета, которые принадлежат отцу школьницы. Затем злоумышленник наставил оружие на жертву и потребовал, чтобы она дала ему сумку.

Подросток упаковал добычу, схватил еще муляж гранаты и сбежал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщал канал РЕН ТВ.