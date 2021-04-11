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11:12   11 Апреля 2021
Политика

Выборы в органы местного самоуправления стартовали в Абхазии

Выборы в органы местного самоуправления стартовали в Абхазии

Участки для голосования на выборах в органы местного самоуправления открылись в Абхазии. О старте избирательной кампании сообщили представители окружных комиссий.

Голосование за кандидатов в депутаты проводится по одномандатным округам. На избирательных пунктах дежурят сотрудники правоохранительных органов.

Санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии порекомендовала гражданам использовать средства индивидуальной защиты на участках и в местах массового скопления людей, пишет ТАСС.

Пункты для голосования завершат прием бюллетеней в 20:00 по московскому времени. Право участия в выборах принадлежит каждому гражданину, достигшему возраста 18 лет.

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#выборы #голосование #абхазия

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