Выборы в органы местного самоуправления стартовали в Абхазии

Участки для голосования на выборах в органы местного самоуправления открылись в Абхазии. О старте избирательной кампании сообщили представители окружных комиссий.

Участки для голосования на выборах в органы местного самоуправления открылись в Абхазии. О старте избирательной кампании сообщили представители окружных комиссий.

Голосование за кандидатов в депутаты проводится по одномандатным округам. На избирательных пунктах дежурят сотрудники правоохранительных органов.

Санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии порекомендовала гражданам использовать средства индивидуальной защиты на участках и в местах массового скопления людей, пишет ТАСС.

Пункты для голосования завершат прием бюллетеней в 20:00 по московскому времени. Право участия в выборах принадлежит каждому гражданину, достигшему возраста 18 лет.