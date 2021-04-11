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11:09   11 Апреля 2021
Армия

Бойцы ВСУ разместили 49 единиц военной техники в жилых районах Донбасса

Бойцы ВСУ разместили 49 единиц военной техники в жилых районах Донбасса

Представители Народной милиции ДНР заявили об обнаружении 49 единиц военной техники ВСУ в населенных пунктах Донбасса.

Согласно информации ведомства, вблизи жилых домов и муниципальных объектов на линии соприкосновения выявлено размещение 49 единиц военной техники и вооружения ВСУ.

В представительстве ДНР отмечают, что среди обнаруженной техники присутствовали БМП-1, самоходная зенитная установка "Шилка", противотанковые пушки "МТ-12 Рапира" и самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика".

Напомним, что с 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры по обеспечению перемирия. Эти меры предполагают полный запрет на ведение огня, размещение оружия в населенных пунктах и ​​вблизи них, наступательные и разведывательно-диверсионные действия. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима тишины. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны оставаться в силе до полного разрешения конфликта.

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#донбасс #всу #днр

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