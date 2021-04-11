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11:08   11 Апреля 2021
Спорт

СКА в третьем овертайме вырвал победу у ЦСКА в матче полуфинальной серии Кубка Гагарина

СКА в третьем овертайме вырвал победу у ЦСКА в матче полуфинальной серии Кубка Гагарина

Петербургский СКА одержал победу в пятом матче серии с московским ЦСКА. Матч прошел накануне в Москве.

Гол Василия Подколзина принес СКА победу над ЦСКА в матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Счет в игре на девятой минуте открыл Максим Мамин. После перерыва Василий Подколзин забил ответную шайбу. Спустя несколько минут Кирилл Марченко вывел гостей вперед. Форвард ЦСКА Брендан Лайпсик в третьем периоде сравнял счет. Победу в игре гости вырвали на 114-й минуте.

Следующий матч серии команды проведут в Санкт-Петербурге. Игра в Ледовом дворце пройдет 12 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.

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#цска #кхл #ска #кубок гагарина

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