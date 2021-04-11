Обычная селедка поможет нормализовать работу сердечно-сосудистой системы и щитовидной железы, заявила диетолог Светлана Фус в своем Instagram-аккаунте.

Обычная селедка поможет нормализовать работу сердечно-сосудистой системы и щитовидной железы, заявила диетолог Светлана Фус в своем Instagram-аккаунте.

В рыбе есть все необходимые элементы — минералы, витамины, аминокислоты и полезные жиры. В селедке содержится рекордное количество омега-3 жирных кислот. Этот компонент в рационе питания избавляет от депрессии, улучшает состояние кожи, предупреждает ее преждевременное старение.

Омега-3 важна для мозга и сетчатки глаз. Она вызывает снижение триглицеридов и предотвращает потерю эластичности артерий, уменьшает воспаление, пояснила Фус. В селедке содержится большое количество йода: 100 грамм продукта обеспечивают половину суточной нормы этого элемента. В рыбе есть селен, который тоже важен для работы щитовидной железы, пояснила диетолог.