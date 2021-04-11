Культ принца Филиппа. Почему муж Елизаветы II стал божеством для туземцев Вануату

Островитяне верят, что герцог Эдинбургский явится к ним в духовном обличии и разделит между ними богатства британской короны.

Траур из-за смерти принца Филиппа переживает не только его супруга Елизавета II и королевская семья. На маленьком острове Танна в Тихом океане (входит в состав Республики Вануату) живет племя яохнанен, которое поклоняется герцогу Эдинбургскому как божеству. Туземцы надеются на его второе пришествие.

Так называемое «Движение принца Филиппа» образовалось на острове в 1950-е годы. Поводом стала древняя легенда, по которой белокожий мужчина, рожденный духом вулкана, поедет за океан и женится там на могущественной женщине. Затем он должен вернуться на остров.

Островитяне решили, что супруг Елизаветы II и есть этот легендарный бог, когда впервые столкнулись с британскими колонистами и увидели портрет семьи монарха. Но еще больше в своих убеждениях местные жители укрепились, когда герцог Эдинбургский посетил их деревню в 1974 году.

Who is going to tell the Prince Philip Movement????? pic.twitter.com/l9wcByM1fq — MacKay (@MacKayXVI) April 9, 2021

Поначалу принц не знал, что стал объектом поклонения на острове. О поверье ему рассказал британский резидент-комиссар в Новых Гебридах (название Вануату до 1980 года) Джон Чемпио. По его же предложению Филипп отослал на Танну фотографию с личной подписью. Туземцы в долгу не остались: послали принцу дубинку «нал-нал», которую используют для религиозного ритуала — забоя свиньи и попросили Филиппа с ней сфотографироваться. Тот охотно сделал снимок и отослал его на остров.

В последствии Филипп присылал и другие свои фотографии — все они хранились у вождя племени Джека Наива, который умер в 2009 году.

В 2007 году британский телеканал организовал визит пяти жителей острова Танна в Букингемский дворец. Встреча с принцем Филиппом проходила за закрытыми дверями, но известно, что стороны обменялись подарками. Островитяне увезли новую фотографию — на ней все пять мужчин стоят бок-о-бок со своим божеством.

Возвращение принца Филиппа ждут на Танне каждый день. По утрам здесь поднимают на флагшток британский флаг и на всякий случай украшают дома. А 10 июня туземцы празднуют день рождения принца. Жители танцуют и рассказывают о доблести и магической силе герцога Эдинбургского.

This Southern Pacific island worshipped Prince Philip as a god who left in search of a bride https://t.co/4vW4pSs2fG pic.twitter.com/e4ZxIVUcRb — Ottawa Citizen (@OttawaCitizen) April 10, 2021

По данным New York Post, культ принца разделяют около 700 островитян. Вера не угасла и после его смерти. Теперь местные считают, что он явится к ним в духовном обличии и разделит между ними богатства британской короны. Об этом американскому изданию сообщил антрополог Кирк Хаффман.

«Они будут в скорбном трауре. Будет ритуальный плач, а также серия танцев», — сказал ученый.

Принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. Его похоронят 17 апреля.