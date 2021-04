Культ принца Филиппа. Почему муж Елизаветы II стал божеством для туземцев Вануату

Островитяне верят, что герцог Эдинбургский явится к ним в духовном обличии и разделит между ними богатства британской короны.

Траур из-за смерти принца Филиппа переживает не только его супруга Елизавета II и королевская семья. На маленьком острове Танна в Тихом океане (входит в состав Республики Вануату) живет племя яохнанен, которое поклоняется герцогу Эдинбургскому как божеству. Туземцы надеются на его второе пришествие.

Так называемое «Движение принца Филиппа» образовалось на острове в 1950-е годы. Поводом стала древняя легенда, по которой белокожий мужчина, рожденный духом вулкана, поедет за океан и женится там на могущественной женщине. Затем он должен вернуться на остров.

Островитяне решили, что супруг Елизаветы II и есть этот легендарный бог, когда впервые столкнулись с британскими колонистами и увидели портрет семьи монарха. Но еще больше в своих убеждениях местные жители укрепились, когда герцог Эдинбургский посетил их деревню в 1974 году.

Who is going to tell the Prince Philip Movement????? pic.twitter.com/l9wcByM1fq