Журналист Синельников назвал спикера Верховной рады "приговором" для Зеленского

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков может стать "приговором" для президента Владимира Зеленского. Об этом заявил журналист Владимир Синельников.

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков может стать "приговором" для президента Владимира Зеленского. Об этом заявил журналист Владимир Синельников.

По словам представителя СМИ, действующий украинский лидер построил политическую карьеру на критике экс-президента Петра Порошенко. Очевидно, что Зеленского уже не выберут на второй срок. Сейчас на пост главы государства активно продвигают председателя парламента. Синельников уверен, что Разумков может стать "приговором" для Зеленского.

"Может быть, даже мы увидим, как Разумков скажет Зеленскому: "Я ваш приговор", не исключаю такой вариант", — сказал журналист.

Представитель СМИ также не исключил возможность проведения досрочных президентских выборов. По его мнению, причиной может стать начало вооруженного конфликта на востоке Украины.