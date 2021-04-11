Сенатор Тед Круз обвинил Байдена в миграционном кризисе в США

Действия команды американского президента Джо Байдена привели к миграционному кризису на границе с Мексикой, сообщил сенатор от Республиканской партии Тед Круз.

Действия команды американского президента Джо Байдена привели к миграционному кризису на границе с Мексикой, сообщил сенатор от Республиканской партии Тед Круз.

Во время прошлогодней избирательной кампании действующий лидер США заявил о предоставлении гражданства 11 млн нелегальных мигрантов в случае его победы на президентских выборах.

"Байден принял решение дать этим радикалам то, что они хотят в иммиграции — открытые границы. А благодаря политике Байдена в этом году мы получаем два миллиона незаконных переходов (через границу. — Прим. ред.)", — написал Круз в Twitter.

Стоит отметить, что теперь Джо Байден планирует откупиться от мигрантов. Белый дом намерен выделить странам, из которых идет поток беженцев, дополнительные средства и вакцину против коронавируса, чтобы остановить миграционный процесс.