Виновником пожара в Хакасии с двумя погибшими детьми может оказаться их брат

Мальчик играл в одиночестве, пока его пьяный отец спал, и поджег кресло. После этого разгорелся крупный пожар, который унес жизнь двух его братьев.

Мальчик играл в одиночестве, пока его пьяный отец спал, и поджег кресло. После этого разгорелся крупный пожар, который унес жизнь двух его братьев.

Возгорание произошло в частном доме в селе Таштып. При ЧП погибли два ребенка в возрасте двух и трех лет. По данным следствия, пожар мог спровоцировать один из членов семьи. Пока нетрезвый отец семейства прилег поспать на диване, его четырехлетний сын взял спички и поджег кресло.

На место происшествия прибыла скорая помощь. Пострадавших доставили в больницу с отравлением угарным газом. Врачи боролись за их жизни, однако дети скончались. Следователи по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.