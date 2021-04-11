Киев «изрядно достал»: Сатановский высмеял перспективы Украины на мировую поддержку

По мнению эксперта, в мире складывается картина межгосударственных отношений, кардинально отличная от той, которая установилась в 90-х и 2000-х годах.

Киев «изрядно достал» страны Запада, заявил политолог Евгений Сатановский, комментируя эскалацию в Донбассе и прогнозы украинских аналитиков на этот счет. На Украине уже решают, какие российские города необходимо будет взять под контроль, после того как украинская армия изгонит «потенциального агрессора» с территории страны.

Подобные фантазии некоторых украинских чиновников вызывают просто феерические ощущения, считает аналитик. Чего стоит стоит только один экс-президент Украины Леонид Кравчук с его дерзкими выпадами в адрес Москвы.

«Такая смесь нахрапистой наглости, безграмотной самоуверенности, ни на чем не основанного хамского чванства и самодовольства может встретиться в природе только у украинского партийного чиновника, приученного советской властью к полной безнаказанности», — написал Сатановский в своем Telegram-канале «Армагеддоныч».

При этом те, кто предсказывают возможный конфликт Украины и России из-за Донбасса, не учитывают эволюции российских Вооруженных сил за годы, прошедшие с Пятидневной войны в Грузии до миротворческой операции в Карабахе, указал эксперт.

«Никто из них не оценил тот опыт, который российские военные получили в Сирии и не задумался над, вроде бы, элементарной вещью: когда и если все у Киева так радужно, чего же США и Турция не выбили на раз из Сирии российские ВКС? И почему американское военное руководство так регулярно сверяет часы с российским, чтобы вдруг чего не вышло?», — рассуждает политолог.

По мнению эксперта, в мире складывается картина межгосударственных отношений, кардинально отличная от той, которая установилась в 90-х и 2000-х годах. Основные члены западного блока перестали согласовывать действия с партнерами по НАТО.

«То Вашингтон и Париж просят Москву объяснить, что делают в Закавказье Анкара и Баку, то Рим с Парижем борются между собой за Ливию, то ФРГ и США морочат голову Москве вопросами про передвижения наших войск на нашей же территории, по паническим запросам Украины... Но, откровенно говоря, Киев изрядно всех в этом подлунном мире достал. Чего не понимает, да понять и не способен. Нечем», — заключил Сатановкий.

Гражданское противостояние в Донбассе продолжается семь лет. По данным ООН, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.

В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим перемирия. Однако с февраля этого года ситуация ухудшилась, участили обстрелы со стороны ВСУ, ужесточились бои. Есть жертвы среди мирных жителей.

Ранее политолог призвал призвал Киев «не кочевряжиться» и признать войну на Украине гражданской.