ВСУ четыре раза за сутки нарушили режим прекращения огня в ЛНР

Режим прекращения огня в Донбассе был четырежды нарушен солдатами ВСУ, говорится в сообщении Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Режим прекращения огня в Донбассе был четырежды нарушен солдатами ВСУ, говорится в сообщении Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В течение суток военнослужащие ВСУ четыре раза нарушали режим тишины в Донбассе, ведя огонь по населенным пунктам на территории Луганской Народной Республики. Согласно данным представительства ЛНР в СЦКК, массированному обстрелу подверглись населенные пункты Золотое-4 и Золотое-5.

Всего было сделано шесть выстрелов из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, один снаряд из СПГ-9 "Копье", 44 гранаты из автоматического гранатомета АГС-17 "Пламя". Также в районах поселков Попасная и Калиново-Борщеватое были зафиксированы попадания трех минометных снарядов из 82-мм миномета. Данные о пострадавших и ущербе уточняются.