Московские полицейские задержали репетитора по наводке о похищении ребенка

Уроженец Казахстана обманом заманил 13-летнего ребенка в такси и увез в Свердловскую область. Родители школьника сообщили правоохранителям о пропаже сына и крупной суммы денег.

Уроженец Казахстана обманом заманил 13-летнего ребенка в такси и увез в Свердловскую область. Родители школьника сообщили правоохранителям о пропаже сына и крупной суммы денег.

Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение несовершеннолетнего". Задержан 29-летний подозреваемый, который ранее оказывал ребенку услуги репетитора. Кроме того, из квартиры, где проживает подросток, пропало около 3 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК РФ по Москве.

В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что экс-репетитор посадил мальчика в такси и, обманув водителя, увез школьника в неизвестном направлении. Родители ребенка забили тревогу, когда он не вернулся из школы.

Отец семейства обнаружил пропажу денег и мобильного телефона из своей сумки. Позже выяснилось, что похищенный перевел с отцовской банковской карты на свою 100 тыс. рублей. Школьник найден в Свердловской области. Правоохранители вернули его домой, его жизни и здоровью ничего не угрожает.