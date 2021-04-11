Экс-замначальника колонии в Прикамье стал фигурантом дела из-за сабли

Пермские следователи возбудили уголовное дело против бывшего сотрудника местной колонии, который поручил одному из заключенных сделать холодное оружие.

Пермские следователи возбудили уголовное дело против бывшего сотрудника местной колонии, который поручил одному из заключенных сделать холодное оружие.

Виновник события передал осужденному все необходимые материалы для изготовления сабли типа "СВ-1", передает пресс-служба ведомства по региону. Злоумышленнику инкриминировали дело по ст. 1 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Его проверят на другие преступления.

Сотрудники ведомства ранее возбудили дела против ряда чиновников Красноярского края, сообщал сайт 360tv.ru. Их подозревают в том, что они предоставили непригодную для жизни квартиру девушке-сироте.