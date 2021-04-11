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10:02   11 Апреля 2021
Армия

В ДНР заявили, что ВСУ разместили вооружение и технику в жилых районах Донбасса

В ДНР заявили, что ВСУ разместили вооружение и технику в жилых районах Донбасса

Украинские силовики размещают вооружение и военную технику в жилых кварталах населенных пунктов Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

По данным ведомства, подразделения ВСУ разместили на западных окраинах села Новобахмутовка бронетранспортер БТР-70, а также буксируемый миномет 2Б9 "Василек" в районе поселка Ласточкино. На окраинах села Кодема были размещены две боевые бронированные машины МТ-ЛБ и одна зенитная установка ЗУ-23.

На западных окраинах поселка Березовое была замечена бронированная разведывательная машина БРДМ-2, еще две МТ-ЛБ украинские силовики разместили в селе Пионерское.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в последние месяцы украинская сторона формирует ударную группировку вдоль линии соприкосновения сторон в Донбассе. При этом данные действия сопровождаются информационной кампанией, с помощью которой Киев пытается отвлечь граждан Украины от экономических и социальных проблем. Кроме того, руководство Украины намеренно провоцирует обострение ситуации в Донбассе, надеясь получить от своих западных союзников денежную помощь.

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