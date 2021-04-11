Расчеты С-400 Северного флота ВМФ РФ проведут боевые стрельбы под Астраханью

Боевые расчеты ракетных комплексов С-400 из состава Северного флота ВМФ РФ проведут боевые стрельбы на полигоне Ашулук под Астраханью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Боевые расчеты ракетных комплексов С-400 из состава Северного флота ВМФ РФ проведут боевые стрельбы на полигоне Ашулук под Астраханью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Маневры станут главным этапом проверки боевой готовности ракетчиков. В ходе стрельб зенитчики отработают поражение ракет-мишеней, имитирующих различные воздушные цели.

К настоящему моменту дивизионы нескольких зенитных ракетных полков Кольского соединения ПВО передислоцировались в Астраханскую область, где разбили палаточный лагерь и начали подготовку к стрельбам. За маневрами будет наблюдать командование дивизии ПВО и флагманские специалисты объединения ВВС и ПВО Северного флота ВМФ РФ.

Стоит отметить, что в начале апреля в Псковской области стартовали масштабные тактические учения Воздушно-десантных войск РФ. В маневрах принимают участие более 1,5 тысячи военнослужащих, 200 единиц техники, а также восемь военно-транспортных самолетов Ил-76МД. Бойцы ВДВ совершили десантирование, после чего провели рейд в тылу условного противника.