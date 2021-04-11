Вторая волна реновации в Москве будет "круче и больше"

Мэр Москвы сергей Собянин анонсировал начало второй волны реновации в Москве и заявил, что она будет "круче и больше", чем первая.

Мэр Москвы сергей Собянин анонсировал начало второй волны реновации в Москве и заявил, что она будет "круче и больше", чем первая.

Столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона москвичей из старого жилья в новостройки. На месте снесенных ветхих зданий построят новые кварталы реновации.