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9:40   11 Апреля 2021
Общество

Вторая волна реновации в Москве будет "круче и больше"

Вторая волна реновации в Москве будет "круче и больше"

Мэр Москвы сергей Собянин анонсировал начало второй волны реновации в Москве и заявил, что она будет "круче и больше", чем первая.

Столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона москвичей из старого жилья в новостройки. На месте снесенных ветхих зданий построят новые кварталы реновации.

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#собянин #реновация #новостройки

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