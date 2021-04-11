Разработчик "Спутника V" раскритиковал прогнозы о третьей волне COVID-19

Ранее эксперты предрекли резкий рост заболеваемости коронавирусом в середине апреля.

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург усомнился в прогнозах о росте заболеваемости коронавирусом в России в середине апреля.

Ранее аналитический портал «СберИндекс» опубликовал данные на основе математической модели, согласно которым в средине апреля число заразившихся коронавирусом превысит 15 тысяч человек в сутки. Накануне было зарегистрировано 8704 заболевших.

«Если у экспертов есть какие-то базы данных, на основе которых они могли бы делать прогнозы, ну, тогда я поверил бы. Но я не понимаю, откуда они эти исходные данные могли взять. А без них такого рода прогнозы похожи на гадание», — цитирует Гинцбурга «Интерфакс».

Накануне Гинцбург заявил, что есть надежда на то, что иммунитет после прививки «Спутником V» будет сохраняться до конца жизни человека.