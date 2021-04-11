"Дорогие товарищи!" Кончаловского получили премию "Белый слон"

Новая картина российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" стала фильмом 2020 года по версии Национальной премии кинокритики и кинопрессы "Белый слон".

Новая картина российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" стала фильмом 2020 года по версии Национальной премии кинокритики и кинопрессы "Белый слон".

Лента рассказывает о событиях 1962 года, когда в Новочеркасске была расстреляна мирная демонстрация рабочих. Рабочие вышли на улицы и требовали повышения зарплат, а также понижения цен на продукты. Позднее к ним присоединились другие жители города.

Картина Кончаловского была включена в шорт-лист кинопремии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", но, к сожалению, не удостоилась приза. Однако "Дорогие товарищи!" сумели взять другую престижную кинопремию — "Белый слон". Главред журнала "Искусство кино" Антон Долин на церемонии награждения победителей объявил имя режиссера и название его фильма. Драма Кончаловского была признана лучшим фильмом 2020 года.