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9:21   11 Апреля 2021
Общество

"Дорогие товарищи!" Кончаловского получили премию "Белый слон"

"Дорогие товарищи!" Кончаловского получили премию "Белый слон"

Новая картина российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" стала фильмом 2020 года по версии Национальной премии кинокритики и кинопрессы "Белый слон".

Лента рассказывает о событиях 1962 года, когда в Новочеркасске была расстреляна мирная демонстрация рабочих. Рабочие вышли на улицы и требовали повышения зарплат, а также понижения цен на продукты. Позднее к ним присоединились другие жители города.

Картина Кончаловского была включена в шорт-лист кинопремии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", но, к сожалению, не удостоилась приза. Однако "Дорогие товарищи!" сумели взять другую престижную кинопремию — "Белый слон". Главред журнала "Искусство кино" Антон Долин на церемонии награждения победителей объявил имя режиссера и название его фильма. Драма Кончаловского была признана лучшим фильмом 2020 года.

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#кончаловский #дорогие товарищи #белый слон

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