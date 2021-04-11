Десятки китайских горняков оказались в ловушке из-за затопления угольной шахты

Спасательная операция по вызволению шахтеров началась в Китае. Объект, на котором работали горняки, затопило.

Спасательная операция по вызволению шахтеров началась в Китае. Объект, на котором работали горняки, затопило.

Вечером 10 апреля в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая произошло ЧП на угольной шахте, сообщают местные СМИ. В результате затопления 29 горняков оказались заблокированы.

На данный момент восьмерых рабочих удалось эвакуировать, однако остальные до сих пор находятся под землей. Районное правительство поручило местным властям незамедлительно принять необходимые меры по спасению шахтеров.

Уточняется, что на объекте проходят аварийно-спасательные работы с привлечением всего необходимого оборудования.