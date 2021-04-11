Джо Байден нашел кандидата на пост советника по вопросам России

Американский президент Джо Байден рассматривает новую кандидатуру на пост старшего директора по России в Совете национальной безопасности при Белом доме, передает Axios.

Американский президент Джо Байден рассматривает новую кандидатуру на пост старшего директора по России в Совете национальной безопасности при Белом доме, передает Axios.

Советником лидера государства может стать Мэтью Рожански глава вашингтонского Института перспективных российских исследований имени Джорджа Кеннана. Известный американский политолог является одним из главных экспертов в США по вопросам РФ. Многие журналисты берут у него комментарии по вопросам, которые связаны с Москвой.

Сам Рожански не является сторонником эскалации отношений между Кремлем и Белым домом, однако яро отстаивает интересы Соединенных Штатов и негативно высказывается о российском руководстве.