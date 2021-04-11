Водитель Toyota утонул вместе с машиной во время ДТП в Приморье

ДТП со смертельным исходом произошло в Дальнереченском районе Приморья на трассе Хабаровск — Владивосток. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства аварии.

ДТП со смертельным исходом произошло в Дальнереченском районе Приморья на трассе Хабаровск — Владивосток. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства аварии.

Известно, что 30-летний мужчина не справился с управлением автомобиля Toyota Vista Ardeo. Машина съехала в водоем, находящийся по правую сторону дороги по ходу движения. В результате аварии водитель с 13-летним стажем вождения погиб, сообщает МВД РФ по Приморскому краю.

Предположительно автомобиль следовал со стороны Хабаровска в направлении Владивостока. В данный момент ГИБДД проводит проверку по трагическому происшествию. Уже назначен ряд экспертиз.