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8:59   11 Апреля 2021
Происшествия

Водитель Toyota утонул вместе с машиной во время ДТП в Приморье

Водитель Toyota утонул вместе с машиной во время ДТП в Приморье

ДТП со смертельным исходом произошло в Дальнереченском районе Приморья на трассе Хабаровск — Владивосток. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства аварии.

Известно, что 30-летний мужчина не справился с управлением автомобиля Toyota Vista Ardeo. Машина съехала в водоем, находящийся по правую сторону дороги по ходу движения. В результате аварии водитель с 13-летним стажем вождения погиб, сообщает МВД РФ по Приморскому краю.

Предположительно автомобиль следовал со стороны Хабаровска в направлении Владивостока. В данный момент ГИБДД проводит проверку по трагическому происшествию. Уже назначен ряд экспертиз.

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#дтп #приморье #toyota

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