8:59 11 Апреля 2021Происшествия
Водитель Toyota утонул вместе с машиной во время ДТП в Приморье
ДТП со смертельным исходом произошло в Дальнереченском районе Приморья на трассе Хабаровск — Владивосток. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства аварии.
ДТП со смертельным исходом произошло в Дальнереченском районе Приморья на трассе Хабаровск — Владивосток. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства аварии.
Известно, что 30-летний мужчина не справился с управлением автомобиля Toyota Vista Ardeo. Машина съехала в водоем, находящийся по правую сторону дороги по ходу движения. В результате аварии водитель с 13-летним стажем вождения погиб, сообщает МВД РФ по Приморскому краю.
Предположительно автомобиль следовал со стороны Хабаровска в направлении Владивостока. В данный момент ГИБДД проводит проверку по трагическому происшествию. Уже назначен ряд экспертиз.