"Крымской платформе" предрекли превратиться в "дырявое корыто". Так на полуострове отреагировали на позицию президента Турции Реджепа Эрдогана насчет республики.

"Крымской платформе" предрекли превратиться в "дырявое корыто". Так на полуострове отреагировали на позицию президента Турции Реджепа Эрдогана насчет республики.

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов приравнял к дарам данайцев обещания Турции помочь Украине "вернуть" полуостров.

"Так называемая поддержка Турцией "Крымской платформы" живо напоминает известную сцену из "Энеиды" Вергилия, когда вслед за троянским жрецом хочется воскликнуть: "Бойтесь данайцев, дары приносящих", — передает РИА Новости слова Молохова.

По его мнению, Эрдоган лишь преследует свои личные внешнеполитические цели. На встрече президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Турции вопросы стратегического партнерства. Эрдоган поддержал "Крымскую платформу", инициированную Киевом по вопросу полуострова.