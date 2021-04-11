Двое подростков-грабителей мобильного салона задержаны в Новосибирске

Подозреваемые в разбойном нападении на салон связи в Новосибирске задержаны. Ущерб от налета двух несовершеннолетних составил минимум 1 млн рублей, передает СК России по региону.

Подозреваемые в разбойном нападении на салон связи в Новосибирске задержаны. Ущерб от налета двух несовершеннолетних составил минимум 1 млн рублей, передает СК России по региону.

По данным следствия, двое подростков 15 и 17 лет напали на продавца кассира салона сотовой связи и отобрали его мобильный телефон. Дополнительно преступники украли еще несколько дорогих устройств. По предварительной информации, нанесенный ущерб от налета подростков салону составил более 1 миллиона рублей.

Подростков обвиняют по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в особо крупном размере). Сообщается, что задержанные несовершеннолетние преступники признали свою вину. Судом они помещены под стражу. Ведутся поиски третьего подозреваемого в разбойном нападении.