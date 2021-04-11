Свыше половины жителей РФ работают по выходным

Около 60% россиян вынуждены работать в выходные, но почти половина граждан не поддерживают такую практику. Такие данные приводит сервис "Зарплата.ру".

Около 60% россиян вынуждены работать в выходные, но почти половина граждан не поддерживают такую практику. Такие данные приводит сервис "Зарплата.ру".

Каждый второй житель РФ работает по вечерам и ночам несколько раз в месяц, а каждый третий — по выходным. На такие жертвы идут 31% сотрудников ради карьерных перспектив. Еще 26% трудятся по праздникам и выходным, так как являются владельцами бизнеса, 22% — ради дополнительного заработка, передает РИА Новости результаты исследования.

11% опрошенных вынуждены трудиться сверхурочно из-за страха лишиться работы. Три процента респондентов работают, так как не знают, чем себя занять в свободное время. Только 12% из всего числа получают вознаграждение за переработки. И чаще всего им подвержены сотрудники сферы услуг, медиа, транспорта.