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8:23   11 Апреля 2021
Общество

МЧС России предложило ввести в странах ЕАЭС новые требования к сигаретам

МЧС России предложило ввести в странах ЕАЭС новые требования к сигаретам

Новые требования могут применить к сигаретам на всей территории Евразийского экономического сообщества. Согласно инициативе МЧС РФ, табачные изделия должны быть самозатухающими.

Министерство чрезвычайных ситуаций поддерживает любые инициативы, которые направлены на снижение рисков жизни и здоровью россиян, в том числе в вопросах пожарной безопасности. Новые требования к проивзодителям сигарет, которые предусмотрены проектом распоряжения коллегии Евразийской экономической комиссии, могут быть распространены на территории всего ЕАЭС. Спасатели отметили, что неосторожное курение сигарет является причиной большинства пожаров.

Как отметили в министерстве чрезвычайных ситуаций, ввод в обращение табачных изделий, которые обладают пониженными воспламеняющимися способностями могут помочь предотвратить часть возгораний, а также гибель и травмирование людей во время пожаров по причине неосторожного курения.

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#мчс #пожары #курение

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