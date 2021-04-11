Жителей Сахалина предупредили о лавинной опасности

Угроза схода снежных масс существует на территории Смирныховского района на Сахалине. Об этом говорится в прогнозе синоптиков на завтра.

Угроза схода снежных масс существует на территории Смирныховского района на Сахалине. Об этом говорится в прогнозе синоптиков на завтра.

Лавинная опасность сохраняется в центральной части острова с 11 апреля. В настоящее время там наблюдается солнечная погода без осадков и ветра. Температура на улице в южном направлении достигает плюс десяти градусов. В это время на севере показатель термометра не превышает шести градусов.

"12 апреля на территории Смирныховского района прогнозируется лавинная опасность", — сказано в релизе Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

В конце прошлого месяца масштабный обвал снежных масс привел к блокировке 32 населенных пунктов в Дагестане. Тогда жертв удалось избежать. Сход лавины зафиксировали на трассе Тлярата — Чилда.