Европарламент обратился к США с просьбой ужесточить санкции против России

США и Евросоюзу необходимо ужесточить санкционные ограничения против России. Такое заявление сделал председатель Европейской народной партии Манфред Вебер в диалоге с Funke.

США и Евросоюзу необходимо ужесточить санкционные ограничения против России. Такое заявление сделал председатель Европейской народной партии Манфред Вебер в диалоге с Funke.

По мнению политика, Россия "продолжает курс опасных провокаций". Также он подчеркнул необходимость США и ЕС в политическом плане показать российской стороне, во что она "ввязывается".

"Реальными вариантами" для ограничивания России Вебер назвал замораживание счетов российских олигархов или отключение страны от платежной системы SWIFT. Он считает, что после подобных санкций строение газопровода "Северный поток — 2" будет прервано.

Недавно глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что США и их союзники являются ненадежными партнерами. По его словам, Москва в ключевых вопросах не может ориентироваться на постоянно изменяющееся настроение Вашингтона.