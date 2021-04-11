Аэропорт Якутска закрыли из-за ухудшения погодных условий

Пять прибывающих в Якутск рейсов перенесли на 12 апреля из-за ухудшения погоды. Работу аэропорта решили приостановить, рассказали в пресс-службе.

Пять прибывающих в Якутск рейсов перенесли на 12 апреля из-за ухудшения погоды. Работу аэропорта решили приостановить, рассказали в пресс-службе.

Аэропорт закрыли с 08:00 до 22:00 по московскому времени 11 апреля. Прилет пяти рейсов перенесли на понедельник из-за метеоусловий. Это затронуло авиакомпании "Якутия" из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Хабаровска, в том числе S7 из Новосибирска и столицы РФ.

С 10 апреля в Якутске шел сильный снегопад. Температура воздуха понизилась до минус восьми градусов. Осадки в виде снега ожидаются 11 апреля в Алданском, Амгинском, Мегино-Кангаласском, Таттинском, Томпонском, Усть-Алданском, Усть-Майском, Хангаласском и Чурапчинском районах, передает ТАСС.