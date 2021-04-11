Центры вакцинации от компании Johnson & Johnson приостановили работу в США

Работу одного из центров вакцинации от коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson приостановили власти штата Джорджия.

Работу одного из центров вакцинации от коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson приостановили власти штата Джорджия.

У восьми привившихся этой вакциной в числе побочных эффектов наблюдаются осложнения в виде обмороков, тошноты и головокружения, сообщает телеканал CBS News. Подобные случаи наблюдались в штате Айова. Также противоковидные центры закрыли в штатах Колорадо и Северной Каролине.

Представители федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США заявили, что уведомлены о случаях с возникновением побочных эффектов, однако отметили, что останавливать вакцинацию не рекомендуется.

В феврале 2021 года управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило регистрацию вакцины от коронавируса компании Janssen, принадлежащей Johnson & Johnson.