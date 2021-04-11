Трамп уверен в поражении Байдена на выборах в США в 2024 году

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что в 2024 году республиканцы снова вернутся в Белый дом. Об этом пишет Reuters.

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что в 2024 году республиканцы снова вернутся в Белый дом. Об этом пишет Reuters.

Бывший президент США предрекает своей партии победу на парламентских выборах в 2022 году. А после, считает 45-й президент, ему удастся разгромить оппонентов в президентской кампании в 2024 году. При этом Трамп заверил, что поддержит республиканцев, которые будут баллотироваться в Конгресс.

Сам Дональд Трамп пока окончательно не решил — будет ли он сам переизбираться, но подчеркнул, что действующий глава Белого дома Джо Байден второй раз не выиграет.