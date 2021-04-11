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6:02   11 Апреля 2021
Политика

Берлин обратился к Москве с просьбой пояснить действия войск вблизи Украины

Берлин обратился к Москве с просьбой пояснить действия войск вблизи Украины

Россия могла бы рассказать о возможном "передвижении войск" у границ с Украиной более подробно. Тем самым Москва докажет, что ей нечего скрывать, заявили в минобороны Германии.

С просьбой в адрес Москвы обратилась глава оборонного ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр. До этого Запад не раз говорил о мифичной "российской угрозе" вдоль пограничных территории украинского государства.

"Если России нечего скрывать, то она легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются", — отметила немецкий министр в своем Twitter.

Распространяемую иностранными властями версию опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он в очередной раз напомнил, что передвижение Вооруженных сил России по территории страны — это вопрос, который касается исключительно самого государства. Действия войск не должны беспокоить Запад, так как они не несут опасности для находящихся рядом стран.

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#россия #германия #Аннегрет Крамп-Карренбауэр

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