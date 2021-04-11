Участников Олимпиады в Токио с COVID-19 планируют размещать в отдельном отеле

Организаторы Олимпиады и Паралимпиады в Токио ищут отель на 300 мест за пределами деревни, где будут жить спортсмены с отрицательным тестом на COVID-19.

Организаторы Олимпиады и Паралимпиады в Токио ищут отель на 300 мест за пределами деревни, где будут жить спортсмены с отрицательным тестом на COVID-19.

Отдельный отель будет предназначен для изоляции участников соревнований, которые заразились коронавирусом, сообщило агентство Kyodo. Для тех, кто будет переносить болезнь в легкой форме, карантин займет десять дней. Организаторы ОИ также переоборудуют 30 автомобилей для безопасной транспортировки заразившихся до больницы.

Все участники Олимпиады будут каждые четыре дня сдавать тесты на коронавирус. Узнать результаты можно будет в специальном мобильном приложении.