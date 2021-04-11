5:28 11 Апреля 2021Политика
Экс-депутат Рады Савченко: Украину ждут "руины и погромы" после Зеленского
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко сравнила современную Украину с поздним СССР. Эпоха "застоя" в сфере инфраструктуры не ушла из страны, заявила она.
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко сравнила современную Украину с поздним СССР. Эпоха "застоя" в сфере инфраструктуры не ушла из страны, заявила она.
Савченко предрекла Киеву период "руин и погромов" после правления Владимира Зеленского. Свое мнение она выразила в эфире телеканала "Наш".
"У нас полный коллапс, у нас не хватает мостов, дорог и всего остального», — отметила она.
Бывший депутат объяснила, что в рамках управления государством Украина находится в нескончаемом режиме "перестройки". Киев ждет политический кризис после правления действующего президента. Савченко подчеркнула, что у страны должна быть дорожная карта развития, но, невзирая на сменяемость власти, Украина неподвижно стоит на месте.