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5:14   11 Апреля 2021
Общество

Вильфанд пообещал похолодание в европейской части России с 15 апреля

Вильфанд пообещал похолодание в европейской части России с 15 апреля

Температура воздуха в центре европейской России ближе к концу следующей недели понизится. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик ранее заявил, что с 11 апреля ожидается сильное потепление. Местами отклонения от климатической нормы составят восемь градусов. С четверга погода начнется ухудшаться.

"Вторая половина недели будет более прохладная, чем первая. Начиная с четверга, будет более облачная погода и даже дождик", — заявил Вильфанд в интервью РИА Новости.

Сильные антициклоны и быстрое таяние снега вместе с теплыми воздушными массами с юга поспособствуют установлению высоких температурных показателей, нехарактерных для данного периода. На юге Европейской России температура будет достигать 20 градусов выше нуля, отметил Вильфанд.

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#погода #гидрометцентр #вильфанд #европейская Россия

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