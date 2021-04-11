Вильфанд пообещал похолодание в европейской части России с 15 апреля

Температура воздуха в центре европейской России ближе к концу следующей недели понизится. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура воздуха в центре европейской России ближе к концу следующей недели понизится. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик ранее заявил, что с 11 апреля ожидается сильное потепление. Местами отклонения от климатической нормы составят восемь градусов. С четверга погода начнется ухудшаться.

"Вторая половина недели будет более прохладная, чем первая. Начиная с четверга, будет более облачная погода и даже дождик", — заявил Вильфанд в интервью РИА Новости.

Сильные антициклоны и быстрое таяние снега вместе с теплыми воздушными массами с юга поспособствуют установлению высоких температурных показателей, нехарактерных для данного периода. На юге Европейской России температура будет достигать 20 градусов выше нуля, отметил Вильфанд.