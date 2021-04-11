Экс-астронавт NASA Колман рассказала о мировой значимости полета Гагарина

Значимость полета Героя Советского Союза Юрия Гагарина в космос отметила астронавт NASA Кэтрин Колман, которая работала на борту МКС.

Значимость полета Героя Советского Союза Юрия Гагарина в космос отметила астронавт NASA Кэтрин Колман, которая работала на борту МКС.

Ветеран NASA выступила на виртуальной конференции, которую организовала международная организация "Ночь Юрия" к 60-летию полета Гагарина. Астронавт вспоминает, что была на МКС в 50-ю годовщину, и эта ночь является для нее волнительной.

Колман уверена, что полет Юрия Гагарина в космос должны отмечать по всему миру. Также, астронавт продемонстрировала фотографию, сделанную примерно десять лет назад на борту Международной космической станции. На снимке все члены экипажа станции одеты в футболки с изображением Гагарина и держат в руках портреты советского космонавта.