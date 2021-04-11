Любителям путешествий раскрыли способ сэкономить до 20% на отдыхе

Бронирование туров заранее поможет хорошо сэкономить туристам, которые планируют отдохнуть летом. Об этом рассказала эксперт Ольга Бортникова.

Бронирование туров заранее поможет хорошо сэкономить туристам, которые планируют отдохнуть летом. Об этом рассказала эксперт Ольга Бортникова.

Выбор не самого популярного места в регионе, где планируется отдых, также позволит сэкономить деньги. При подготовке к отдыху лучше поискать советы от опытных экспертов, которые могут подсказать выгодные предложения. Об этом информирует агентство "Прайм"

По словам эксперта, важно покупать туры на проверенных сайтах, чтобы не стать жертвой мошенников. Она отметила, что на многих сайтах есть отзывы, на которые стоит обращать внимание перед покупкой путевок.