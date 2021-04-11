Изменения правил использования маткапитала вступили в силу в России

Некоторые правила использования материнского капитала изменились 11 апреля. Теперь родители могут отозвать средства из негосударственных пенсионных фондов.

Некоторые правила использования материнского капитала изменились 11 апреля. Теперь родители могут отозвать средства из негосударственных пенсионных фондов.

Изменения ввели из-за принятия федерального закона в 2020 году, который позволяет родителям более гибко управлять материнским капиталом. Например, мама решила направить деньги на накопительную часть пенсии, а теперь отозвала их для использования по другим направлениям.

Пользоваться возможностью инвестирования средств маткапитала можно со дня возврата денег на счет. За полгода родителям нужно определиться с целью, на которую его потратят и написать заявления. Если решения нет, то можно единоразово оформить документ о продлении срока. Если эти действия не выполнены, то сумма перейдет в накопительную пенсию, передает "Российская газета".