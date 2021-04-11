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4:19   11 Апреля 2021
Общество

Изменения правил использования маткапитала вступили в силу в России

Изменения правил использования маткапитала вступили в силу в России

Некоторые правила использования материнского капитала изменились 11 апреля. Теперь родители могут отозвать средства из негосударственных пенсионных фондов.

Изменения ввели из-за принятия федерального закона в 2020 году, который позволяет родителям более гибко управлять материнским капиталом. Например, мама решила направить деньги на накопительную часть пенсии, а теперь отозвала их для использования по другим направлениям.

Пользоваться возможностью инвестирования средств маткапитала можно со дня возврата денег на счет. За полгода родителям нужно определиться с целью, на которую его потратят и написать заявления. Если решения нет, то можно единоразово оформить документ о продлении срока. Если эти действия не выполнены, то сумма перейдет в накопительную пенсию, передает "Российская газета".

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#деньги #изменения #материнский капитал

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