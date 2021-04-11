Украина испытывает необходимость в провокациях на территории Донбасса для более прибыльной продажи роли "передового борца" с Россией западным покровителям.

Украина испытывает необходимость в провокациях на территории Донбасса для более прибыльной продажи роли "передового борца" с Россией западным покровителям.

Оплату Киев потребует в виде военной поддержки и финансовых вложений. Провокации давно стали излюбленным способом Киева получить желаемые ресурсы, из-за чего заявления американской стороны об агрессии России против Украины звучат еще более абсурднее и нелепее. Таким образом сенатор Алексей Пушков отреагировал на итоги переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД Великобритании Домиником Раабом.

"Блинкен — певец одной песни. Но провокациями занимается не Россия. Именно Киеву нужны провокации в Донбассе", — написал политик в своем Twitter.

Представители Вашингтона и Лондона провели телефонный разговор, в котором затронули ситуацию вокруг Афганистана и Украины, а также выказали поддержку властям последней. При этом российский МИД не раз отмечал, что обострение обстановки в Донбассе — заслуга воинственно настроенного Киева.