Жительницу США подозревают в убийстве трех своих детей

Тела детей с ножевыми ранениями были найдены в одной из квартир в Лос-Анджелесе. По подозрению в убийстве задержана 30-летняя латиноамериканка.

Тела детей с ножевыми ранениями были найдены в одной из квартир в Лос-Анджелесе. По подозрению в убийстве задержана 30-летняя латиноамериканка.

Убитых детей обнаружила их бабушка, которая пришла навестить внуков. Возраст всех детей составляет меньше пяти лет. Предварительно установлено, что причиной их смерти послужили ножевые ранения.

Сотрудники полиции Калифорнии задержали 30-летнюю мать убитых детей. Женщина находилась в четырех часах пути от квартиры, где произошла трагедия. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства и детали произошедшего.