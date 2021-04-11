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2:20   11 Апреля 2021
Политика

Еврокомиссар выразил сожаление из-за поздней регистрации "Спутника V" в ЕС

Еврокомиссар выразил сожаление из-за поздней регистрации "Спутника V" в ЕС

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) даст корректную оценку вакцине от коронавируса "Спутник V", но она придет в ЕС слишком поздно, заявил комиссар Тьерри Бретон.

В случае возможного одобрения понадобится еще время для того, чтобы вакцина смогла производиться в достаточных количествах. ЕС планирует завершить вакцинацию граждан этим летом, и "Спутник V" придет слишком поздно, посетовал комиссар по вопросам внутреннего рынка в интервью Spiegel.

Евросоюз надеется, что уже одобренных препаратов хватит для достижения популяционного иммунитета.

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#еврокомиссия #вакцина #Спутник V

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