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2:08   11 Апреля 2021
Общество

Сотни тысяч вакцин от коронавируса оказались ненужными в США

Сотни тысяч вакцин от коронавируса оказались ненужными в США

Соединенные Штаты лидируют по количеству зараженных коронавирусом за все время пандемии. Но, не смотря на это, невостребованными в стране остаются сотни тысяч вакцин от COVID-19.

Власти штатов должны направлять федеральному правительству заявки о получении доз вакцин в определенном количестве, которое исходит из численности населения. Штат Мичиган не отправил требование о поставке причитающихся 360 тыс. вакцин, а Индиана и Техас запросили только 90% от принадлежащего им объема. Власти объясняют это тем, что население отказывается прививаться, а также проблемами во взаимодействии с центральными властями.

Администрация Белого дома встревожена таким исходом и изучает выход из ситуации. При этом в Вашингтоне оказывают давление на местные власти, сообщает газета The Washington Post.

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#сша #вакцинация #коронавирус

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