Меркель намерена лишить 16 регионов ФРГ полномочий для борьбы с COVID-19

Канцлер Германии Ангела Меркель решила забрать у регионов полномочия, которые необходимы для борьбы с COVID-19. Об этом пишет Bloomberg.

Канцлер Германии Ангела Меркель решила забрать у регионов полномочия, которые необходимы для борьбы с COVID-19. Об этом пишет Bloomberg.

Администрация Меркель сможет вводить комендантский час с 21:00 до 05:00 в тех регионах, где заболеваемость за последние семь дней превысит 100 случаев на 100 000 человек на протяжении трех дней. Работать разрешат только магазинам, торгующим товарами первой необходимости. Сотрудников будут тестировать на COVID-19 дважды в неделю.

На передачу полномочий согласились премьеры 16 федеральных земель Германии. Соответствующий законопроект должны представить на следующей неделе. Решение принято в связи с неспособностью регионов решить вопрос с пандемией. Меркель конфликтует с ними из-за неисполнения мер, о которых была договоренность, передает Bloomberg.